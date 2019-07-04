汐止秀山路又坍方 最快今全線通車

2019-07-04

〔記者林欣漢、吳昇儒／綜合報導〕新北市在二日深夜到三日凌晨下大雨，六月下旬曾經坍方的汐止區秀山路邊坡，昨天上午七點多又崩塌，約一五一戶住戶無法進出，形同孤島，市長侯友宜到場關切；市府工務局等單位緊急搶災，昨晚約七點先恢復單線通車，今天持續進行坡體穩定等工程，最快今天才能全線恢復通車。

深夜大雨 151戶一度無法進出

汐止區秀山路一三七號附近的邊坡，六月二十四日上午曾發生坍塌、阻礙交通，市府當時委請大地技師勘驗地質狀況，評估暫無危險之虞，未料，二日深夜到三日凌晨的大雨，造成這處邊坡再度崩塌，市府評估是土質含水量過高所致，據氣象局觀測，昨天凌晨汐止區的時雨量接近六十毫米。

緊急搶災 先恢復單線通車

汐止區長陳健民指出，受大雨影響，昨天凌晨又有零星小落石、泥沙被沖刷到路面上，上午七點許發生崩坍，交通中斷，導致一五一戶住戶無法進出，市府立即在現場成立前進指揮所，調度廠商緊急搶災，估計崩塌面積約二千立方公尺。

市府工務局表示，會同大地工程技師會勘崩塌情形及上方社區的結構狀況，初判建築物的基礎未發現異狀，毋需撤離；社區管委會也說，不需要政府協助安置。

工務局表示，這次坍方的土石流量大約是六月下旬的一半，昨晚已搶通單線通車，持續進行坡地抽水、導水及結構體進水口覆蓋作業、坡體滲流集水管排水作業工程，由於近日仍可能有較大雨勢，土石含水量很高，提醒住戶及經過的民眾留意落石或坍方。

基隆大武崙溪 差1米溢出堤防

另外，基隆市昨天凌晨也下大雨，造成多處積水、淹水，大武崙溪的水位暴漲，只差一公尺就要溢出堤防，險象環生，居民忙著移車、監看水位，一夜難眠，質疑政府的治水成效不彰；大武崙溪沿岸的大型社區林立，有許多商場、超市、市場，人口密集，從二○一五年來已連續三年因為豪大雨導致溪水暴漲，泥水漫淹路面甚至流進民宅，民眾、商家苦不堪言。

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