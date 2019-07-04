基隆大武崙溪暴漲 盼截流分洪提前評估

2019-07-04

〔記者盧賢秀、林欣漢／基隆報導〕基隆市昨天凌晨大雨，大武崙溪水位暴漲，只差一公尺就越堤漫淹，讓沿岸居民憂心不已；市府工務處表示，短期改善工程已設計完成，即將進行沿岸橋樑護岸及滯洪池工程，至於整治水患最關鍵的截流分洪，已選出兩個方案進行可行性評估，市長林右昌已向水利署爭取，提前在明年中完成評估。

基隆市昨天凌晨雷雨交加，基金一路、基金三路、武聖街、中和路等地都有積水、淹水，大武崙溪水位暴漲，讓居民提心弔膽，幸好雨勢減緩，水位就消退了。

市府工務處河川水利科長洪延良指出，雨勢集中在昨天凌晨零點到一點多，大武崙和新北市萬里山區的時雨量約六十毫米，派人持續監測溪水水位，水利署今年將補助市府進行大武崙溪期中排水改善設計，進行順興橋到民樂橋之間的橋樑、護岸改善工程，前幾年淹水最嚴重的安樂五橋和武崙橋段將優先改善，並規劃在情人湖下游及棒球場前設置滯洪園區。

洪延良說，截流分洪才能長期解決水患，水利署水利規劃試驗所有兩個方案，分別從工業區北側、崇崙橋設置截水道排到外木山海域，經費都達十億元以上，正進行可行性評估。

立委蔡適應指出，水利署第十河川局已完成短期的排水瓶頸、堤後排水改善，五月底動工的是大武崙工業區排水改善工程，今年下半年由市府持續推動中期工程的設計規劃，長期方案的上游截水分洪尚在可行性評估及環境影響調查前置作業。

前行政院長林全、賴清德任內都曾到大武崙溪勘災，市府調查淹水原因，包括短時間強降雨造成宣洩不及、大武崙溪上游堤岸崩塌等，市府爭取前瞻計畫補助整治工程，五月底動工，預計二○二○年四月完工。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法