疫情疑擴散 高市登革熱再增3人

2019-07-04

〔記者林惠琴、方志賢／綜合報導〕衛福部疾管署昨公布國內新增四例本土登革熱，包含高雄市三例、台南市一例，其中，高雄市原本尚未發生病例的三民區本和里與左營區也出現個案，不排除疫情已擴散。高雄市今年累計已三十一例本土登革熱。

三個案均為尚未發生病例地區

高雄市新增三例分別是路竹區竹東里四十多歲男性、三民區本和里六十多歲男性、左營區菜公里七十多歲女性，近期均無出國史，目前同住者均無疑似症狀。

路竹區個案 曾至台南、嘉縣送貨

疾管署副署長莊人祥表示，路竹區個案近期無三民區活動史，確診感染登革熱病毒第二型，因是貨運司機，曾到嘉義縣、台南市等地送貨，由於與台南市群聚感染事件的型別相同，將進一步進行基因定序釐清感染源。

三民區本和里、左營區各一例

其餘兩例則確診感染登革熱病毒第四型，莊人祥指出，三民區個案活動地以住家及工作地為主，與原本群聚感染事件的地緣相距較遠，是否屬於群聚感染事件仍待釐清；至於左營區個案，近期也未前往三民區，平時活動地以住家為主，並曾有在左營區自由黃昏市場活動史，感染源同樣待釐清。但值得注意的是，三民區本和里、左營區今年原本尚未出現本土登革熱，不排除疫情已擴散。

高市衛生局副局長林盟喬表示，新增病例三民區本和里男性及左營區菜公里女性，都沒有金獅湖鼎字輩里疫區的活動史，但都感染第四型病毒，且居住地離金獅湖約一公里以內，研判是金獅湖群聚疫情向外擴散的社區感染，將加強兩地緊急防治工作。

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