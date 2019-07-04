設長照機構遇阻 業者怒割抗議布條

2019-07-04

〔記者許倬勛／龍潭報導〕歆麗管理顧問有限公司申請在龍潭區百年大鎮社區籌設長照機構，遭居民強烈反彈，雙方數度協調未果，居民在社區內懸掛白布條抗議，誓言要長期抗戰，將業者趕出社區，但呂姓業者前天與居民發生口角，卻涉嫌失控持鋸刀割下布條繫繩引發眾怒，管理委員會立即報警控告毀損罪。

居民憂污染掛布條抗議

業者於前年四月向市府申請於百年大鎮社區設立護理之家，經醫事審議委員會審議通過，可設立一般護理之家九十床。居民獲悉後憂心會衍生傳染病、救護車噪音、廢水、醫療廢棄物及停車等問題，反彈聲浪四起，去年八月衛生局舉辦說明會，雙方決議達成共識後才能啟用。

業者與居民經多次溝通無解，自認一切合理合法，六月進場動工，住戶不滿業者撕毀協議，在社區周圍懸掛「抱歉！容不下你」、「堅拒醫療污染社區」等白布條抗議，六月廿五日管委會以業者私設水泥斜坡為由，未經通知移除，埋下衝突導火線。

業者持刀割毀布條繫繩

前天居民又在工地對面懸掛布條，呂男心生不滿，憤而持鋸刀割毀布條繫繩，居民揚言要告，他回嗆：「不怕你告！我賠得起！」轉身繼續破壞四塊布條。

管委會提出毀損告訴

社區管委會主委李智傳昨表示，業者經營長照事業卻如此凶狠，嚇壞不少居民，當日下午已到派出所提出毀損告訴，更要求業者盡早退出社區，勿再徒增居民困擾。

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