桃園閩南文化節壓軸 鬥陣週六日登場

2019-07-04

〔記者李容萍／中壢報導〕「桃園閩南文化節」系列活動的壓軸大戲《鬥陣》，將於六日、七日晚上七點半至九點，於桃園高鐵站前廣場戶外開演，也邀請南管音樂家王心心、流行歌手萬芳、大環新秀趙偉辰及國立台灣戲曲學院民俗技藝系、京劇系及專業舞者們串場，攜手本地、新加坡、馬來西亞的十四個藝陣團體逾三百人的龐大陣容，結合大型舞台聲光影音效果，展現多元藝陣風華，適合市民闔家免費進場觀賞。

當日有畫臉譜及大仙尪體驗

文化局安排今晚七點半至九點在桃園高鐵站前廣場進行總彩排，六日、七日演出日的下午四點起另舉辦畫臉譜及大仙尪體驗活動，戲迷們可別錯過。

全國民俗藝陣串聯 精彩可期

文化局指出，桃園閩南文化節壓軸大戲《鬥陣》，由專精於傳統技藝與創新的資深編導李曉及新銳編舞家李冀禹領軍編導製作群，將藝陣結合戲劇，及現代劇場技術跨界演出，由南管名家王心心、歌手萬芳攜手歌詠《千年之愛》女媧造人創世紀開場領唱揭開序幕，並將傳統北管、大仙尪、三太子、宋江陣、舞龍、舞獅、官將首、八家將等各式民俗藝陣，串聯為九十分鐘的全新大型藝陣展演。

參與演出的桃園在地藝陣，有大溪區社團民俗技藝協會帶領共義團及一心社聯合演出大仙尪、大溪哪德社飛天三太子、桃園太原堂官將首，另有台南協福堂武館及台南開天宮的宋江陣、基隆長興呂師父龍獅團高樁舞獅、台中威勁龍獅武術戰鼓團夜光龍、鐵四帝家將街舞、淡水南北軒、國立台灣戲曲學院戲曲音樂系、台灣特技團特技車陣與大旗陣等各式民俗藝陣團體。

大馬、星洲龍獅團 跨國競演

除了台灣知名藝陣表演團隊，市長鄭文燦也廣發英雄帖，邀請榮獲七十五次世界獅王頭銜的馬來西亞關聖宮龍獅團來台，以及去年勇奪世界獅王大賽冠軍的基隆長興呂師父龍獅團同台競演，獅王大賽精彩可期。另外，由福州龍一代宗師陳源基所帶領的新加坡星洲龍獅體育會，與師承陳源基的台中威勁龍獅武術戰鼓團將一同演出，師徒攜手同台，展現難能可貴的跨國藝陣傳承情誼。

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