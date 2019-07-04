龍潭渴望園區邊坡崩塌 市府將搶修

2019-07-04

〔記者許倬勛、謝武雄、李容萍／龍潭報導〕受到低壓帶影響，二日雨彈轟炸桃園，造成多處災情。市長鄭文燦昨主持市政會議時指示水務局對區域排水、河川整治工作進行檢討改善，也要求各單位落實災後工作，保障市民生命財產安全。

水務局統計，前天各地通報積淹水有一二三件，以龍潭、大溪、龜山等區災情最為嚴重，龍潭時雨量更飆破一三三．五毫米，達到五百年洪水頻率，大昌路一段、健行路一度淹成水鄉澤國。

除了水漫道路，龍潭渴望園區內向陽三街旁的一處邊坡，因超大豪雨沖刷崩塌，造成長一百米、寬五米的坑洞，雨水夾帶土石滑落道路，沖刷至距房屋圍牆不到十公尺處，居民憂心忡忡，冒著大雨用帆布掩蓋坑洞，盼市府協助善後。

請包商在坍方處打鋼軌樁、噴漿

市議員徐玉樹昨邀集相關單位現勘，水務局表示會請包商在坍方處打鋼軌樁、噴漿方式以穩固地基，後續再評估地勢施作駁坎護坡、石籠掛網等。

大溪區台四線崎頂段下坡、武嶺橋西端的邊坡，前天下午也因豪雨造成大量泥流夾帶石頭滑落，疑是鄰近三元一街的邊坡發生崩坍造成，市府養工處昨派員現勘發現崩坍面積約八十五平方公尺，除評估搶修工法，昨傍晚由合約廠商將坍方裸露處先以帆布覆蓋，避免再產生坍方。

昨日的市政會議決議，未來逢大雨只要水務局開設三級應變中心，各區公所也應同步開設，以掌握並因應可能的災情；鄭文燦說，市府會持續提升易淹水地區的區排能力，並針對人口、產業稠密的河川優先整治，提高防災標準，打造韌性城市。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法