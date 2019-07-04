中壢中平商圈騎樓整平 完成7路段

2019-07-04

〔記者李容萍／中壢報導〕有「桃園西門町」美稱的中壢站前中平商圈，早期商圈道路地面鋪設柏油，後整修為人行步道，市府養護工程處為改善中平商圈騎樓高低不平問題，去年初開始進行騎樓整平工程，分別於中正路、中平路、中和路、建國路、元化路、和平街等六個路段完成約一五○○公尺，是全市最集中且改善長度最長的地區，七月一日起挺進省道延平路進行整平工程，改善長度約九十公尺，預計今天完工開放通行，接著將移至大同路進行改善工程，改善長度約一二五公尺。

友善環境人潮增加 商家生意變好

當地石頭里長、也是中平商圈發展協會理事長劉柏成表示，該里每四人有一人是六十五歲以上長者，亟需安全、無障礙的友善人行環境，加上中壢車站每日旅客約五萬人，站前中正路正進行捷運工程，逛街人潮高度倚賴騎樓通行，騎樓完成整平工程後，逛街人潮明顯增加、商家生意變好，多數商圈業者都很樂意配合市府的騎樓整平計畫。

店家擺商品機車停放 美意打折扣

然而，已整平的騎樓空間卻常被部分店家擺設攤車或商品占用，部分更被停放機車、自行車，讓整平美意大打折扣。

市府︰設置一至一．五公尺人行淨寬

對此，養工處表示，騎樓空間雖屬私權，但為提供騎樓人行空間，市府透過地磚鋪設拼花的設計手法，設置一至一．五公尺人行淨寬，並透過商圈發展協會自治約束店家，以確保行人通行安全，對於機車停車位不足的路段，已協調交通局覓地劃設機車停車格，另公告禁止停車路段，屆時會要求警方加強取締騎樓的違停。

養工處表示，騎樓整平工程的難度不高，但騎樓空間屬於私權，中平商圈店面又是寸土寸金，取得屋主同意書及事前溝通才是困難之處，為避免施工影響生意，經調整騎樓施工工序，以街廓為單位，分四個階段並採日夜施作，低噪音工程於夜間施作，每個街廓主體工程施工期只要三天即可完成，大幅縮短工期，降低對居民及店家的影響。

另地磚材質選用耐磨性佳、止滑性高、自潔性好的鋪面，搭配跳色拼花圖案增加色彩層次感、增設裝飾帶區隔人行空間、鋪設騎樓整平LOGO磚面等，以型塑商圈特色及高品質的友善通行環境。

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