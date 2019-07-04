賀口蹄疫「拔針」 蔡英文視察新豐養豬戶

2019-07-04

〔記者黃美珠／新豐報導〕從哪裡跌倒就從哪裡爬起來！台灣經過廿二年防治口蹄疫成功後，總統蔡英文昨天下午到新竹縣新豐鄉視察養豬戶，因為當年震驚全台的首宗口蹄疫疫情通報，就來自新竹縣！之後，台灣從此被迫離開世界口蹄疫非疫區之列。今年七月台灣正式「拔針」成功，她以見證這個得來不易的防疫成果的心情，來到新竹縣替台灣加油、為台灣的畜牧業加油！

視察期間，總統蔡英文一度對「趕豬棒」感到好奇，養豬戶徐元龍還示範如何此使用。隨後她先到新豐參觀宏全合板企業新豐廠，跟現場鄉親茶敘，傍晚快五點半抵達竹北新社保安宮參拜且贈匾。

小英總統昨天下午是由農委會主委陳吉仲、新竹縣副縣長陳見賢等陪同，到新豐鄉養豬戶徐元龍處跟新竹縣的養豬等畜牧業者座談。徐元龍抱怨畜牧業缺工問題，新竹縣毛豬第三運銷合作社理事主席陳進裕則說，竹縣沒有化製場，希望中央幫忙解決。陳見賢則建議，新竹縣環保用地少之下，或可用縣內遠離人煙的台糖土地。負責簡報的新竹縣家畜疾病防治所所長彭正宇，則吐露基層動物防疫人力嚴重不足的困境。

陳吉仲說已決定補實基層獸醫人力，且提高其專業加給。至於缺工部分，本已有四百個國外勞動力進來酪農業， 用不完可以調到養豬的產業。後續他們會請勞動部調查所有畜牧業，啟動引入國外的勞動力，但不會大幅開放，只針對有實際需求者。

蔡︰接下來要讓台灣豬肉賣好價錢

而新竹縣沒有化製場的問題，短期他認可在肉品市場設立小型的化製設備。因之前為了防疫非洲豬瘟，他們曾盤點過所有台糖的土地，長遠來看，土地部分中央會跟台糖討論，設備和後續的營運則會跟新竹縣府商討，他認為新竹應該可以設置。

蔡英文說，這廿二年來因為口蹄疫，國內養豬產業損失高達一千七百億元。現在雖被根除了，但仍有可能會再回來，所以大家絲毫不能鬆懈。政府下一個挑戰就是讓台灣的豬肉賣得出去、且賣到一個好價錢，她相信只要拿出前一階段大家通力合作的精神，一定會讓台灣的豬肉在國際市場上變成很受歡迎的產品。

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