新竹軍人忠靈祠增設電梯 10月底完工

2019-07-04

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府向內政部役政署爭取到四百萬元經費，辦理新竹軍人忠靈祠電梯增設工程，成為全國軍人公墓園區增建無障礙電梯的全台首例，預計十月底完工；昨舉行開工典禮，多名行動不便、年事已高的奶奶也到場見證，其中六十九歲的陳奶奶在丈夫過世後，多年來每每到忠靈祠祭祀，都礙於行動不便只能在一樓等候，得知將加裝電梯後，她感謝市府的用心，未來終於能同兒子上樓見丈夫一面。

副市長沈慧虹指出，新竹軍人忠靈祠有四層樓高，累計存厝量約為一萬四千餘位；一九五八年設立至今，因無設置電梯，很多長輩坐著輪椅、杵著拐杖前來憑弔，卻因為行動不便，只好、也只能在一樓正殿等候，令人格外不忍。

昨多名遺眷到現場觀禮，立功里第四鄰鄰長陳奶奶行動不便，每次到新竹忠靈祠探望先夫，只能托付兒子替代她到三樓祭祀，這樣的情境已持續多年，成了陳奶奶心中最大的遺憾，如今聽聞忠靈祠增設電梯，陳奶奶由衷感謝新竹市政府為民服務的用心，未來能與兒子一起探望先夫，不再獨自留守現場。也有多位奶奶表示，未來有電梯，上樓看老伴就輕鬆多了。

七十一歲的姜奶奶自從兒子在南竿發生意外後，安息於忠靈祠，因家住軍人公墓附近，她只要想念兒子就經常來和他說說話，但年紀有了爬到三樓心臟就喘到不行，相當吃力，市府期待完工後，能給軍人遺眷更方便舒適的環境。

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