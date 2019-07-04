便民！ 台灣登山申請一「網」搞定

2019-07-04

〔記者劉濱銓／南投報導〕你要爬的山，需要申請嗎？要向哪個單位申請？過去民眾登山經常因登山申請繁複，有時還會漏掉申請單位，抱怨政府「管太多」，為此，政府今年六月起，啟動開放山林政策，讓民眾更容易親近山林，近日還有「台灣登山申請整合資訊網」上線啟用，讓民眾上網就能立即查出想爬的山是否需要申請，以及要向何單位申請，盼讓申請入山不再「霧煞煞」。

內政部設整合資訊網 上線了

玉管處表示，台灣登山申請整合資訊網（https://mountain.cpami.gov.tw/）由內政部營建署架設，目的是要讓民眾在整合的入口網站，能輕易了解台灣山域與管理情況，以及常見的入山證申請、國家公園入園申請，或是山屋申請等，可輸入搜尋想爬的山域名稱，網站就會跳出該山域是否需要申請入山，或是需向何單位申請洽詢。

辦手續 可直接連上相關網站

網站還羅列的山域管理機關連結，民眾不僅可掌握登山所需的網路資源，也能連上相關網站申請入山，不必像從前還得上網搜尋或爬文，節省時間也避免連上錯誤網站。

玉管處也說，登山有時因範圍廣闊，經常涉及多個山域管理單位，例如攀登會經過玉山園區的南二段長程路線，因山岳路徑到了嘉明湖，就是林務局的管轄，若要申請林務局山屋，就得另外搜尋網站，現在有了整合式網站，民眾就能依序做申請，解決登山與住宿申請的問題。

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