花壇金針花海爆紅 公所告辦活動偷花

2019-07-04

〔記者張聰秋／花壇報導〕今年春天爆紅的花壇鄉虎山岩金針花田，吸引超過十萬人次賞花人潮，不料，鄉公所質疑彰化縣創意產業協會、虎山岩廟方和縣議員李成濟等人，讓志工採摘金針花並油炸給遊客免費品嚐，有公器私用之虞，對五人提出竊盜告訴。昨天李成濟等人喊冤，強調推廣觀光無罪，但鄉公所指出，訴諸司法是要釐清真相。

公所種花 廟方整理炸花請遊客吃

被告為民進黨籍前花壇鄉長的縣議員李成濟、虎山岩主委黃慈啟、彰化縣創意產業協會理事長葉尚雯 、虎山岩管理委員李美津、李成濟助理羅尹君。虎山岩前主委周坤山和黃姓地主出面聲援，認為大家都是義務奉獻，大庭廣眾之下整理花田，何來竊盜之虞？黃姓地主說，地主們前年和公所簽下十年土地使用的同意書，無償提供土地，公所編列經費種植食用金針花，花交給虎山岩廟方使用，「本來就說好的，不算偷竊！」

前鄉長等5被告︰推廣觀光無罪

李成濟表示，採花是整理花田必要的工作，花採下來後與遊客結緣，這是促進觀光發展的最好方式。黃慈啟指出，廟方和公所口頭協議，金針花採摘後料理給遊客吃，運作方式比照去年。葉尚雯說，凋花採摘後冰起來再炸給遊客吃，何來買賣之虞？

鄉公所︰有人檢舉質疑公器私用

被告們喊冤，鄉公所新聞稿回應指出，日前有民眾不具名檢舉，指稱相關人士以「舉辦活動」為名，行「盜採本鄉虎山岩金針花」之實，為避免落人口實，使外界誤認公所消極怠惰，公權力不彰，且刑事訴訟法第二四一條規定：「公務員因執行職務，知有犯罪嫌疑者，應為告發。」

新聞稿指出，鄉公所提出告訴之出發點原在釐清事實，還原真相，以正視聽，而非濫權控訴、羅織入罪，倘在司法偵查過程中，造成相關人士不便或不快，尚請見諒與包涵。

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