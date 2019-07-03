銀髮族眼瞼下垂「礙眼」 手術拉高 恢復好視野

2019-07-03

文／黃偉成

65歲的吳伯伯門診就醫，他看起來滿硬朗，應該有良好的運動習慣。困擾他的是雙眼一直感覺黏黏看不清，也不時有眼屎卡住讓他不舒服，已經求診過多位醫師，也使用過許多藥水，但是情況都沒有改善，甚至嚴重影響視力，讓他覺得很困擾。

我聽他的敘述，原以為他是鼻淚管阻塞加上合併白內障，以致症狀一直無法改善。但是透過詳細檢查，發現他其實只是因為雙眼的眼瞼都鬆弛下垂得很嚴重，所以眼睛才會有濕漉感，而他說的影響視力實際上是視野受限。

眼瞼下垂常見於銀髮族，因為隨著年紀增長，日曬關係、缺少保養，都會讓皮膚逐漸失去彈性，位於上眼瞼的皮膚就很容易鬆弛，加上皮下脂肪也會增厚、重量增加，再合併內部的提瞼肌的肌腱老化、鬆脫，使得上眼瞼無法充分提起，則下垂遮蓋部分或全部瞳孔的視線範圍，不僅影響到我們的視覺，還會影響容貌。

要修復正常的眼皮功能勢必要透過手術方式，但許多人一提到眼皮手術馬上聯想到雙眼皮等美容項目，其實有很多眼皮手術是為了修復受損功能而執行的，不一定只是為了美觀，因此眼皮手術也不是只有女性族群才需要。

所幸吳伯伯透過提眼瞼手術將下垂的眼瞼拉高恢復視野，回診時很開心表示現在開車不需再膽顫心驚，雙眼也變得炯炯有神，就連人也變得更有自信！

（作者為彰化縣員林市明明眼科院長）

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