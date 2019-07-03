上週腸病毒重症增3例

2019-07-03

記者林惠琴／台北報導

國內腸病毒疫情持續升溫，衛福部疾管署昨公布，上週腸病毒門急診就診共計1萬5803人次，較前一週上升6.3%，並新增3例重症，均確診感染腸病毒71型，所幸經治療後，恢復良好並已出院；目前進入暑假，疾管署研判疫情上升幅度會逐漸趨緩。

疾管署防疫醫師林詠青表示，3名新增重症個案分別有併發脊髓炎或腦炎的情形，其中，中部3歲男童出現發燒、鼻塞、嘴破、心跳加快、喘及腹痛等症狀；南部7歲男童出現雙手抖動及下肢無力、意識模糊、抽搐及口吐白沫情形；東部1歲男童則出現發燒、手腳紅疹、嘴破、肌抽躍及右下肢體無力情形，均確診感染腸病毒71型。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉指出，社區腸病毒71型病毒活動持續，今年累計136例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以東部地區檢出為多，但以輕症及散發病例為主。

不過，在今年累計16例腸病毒重症中，也是以感染腸病毒71型10例為主，其他分別是腸病毒D68型2例，以及克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型各1例。

腸病毒71型容易併發重症，林詠青提醒，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，民眾一旦發現家中感染腸病毒的嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應儘速送往大醫院接受治療。

郭宏偉說明，目前雖然腸病毒仍處於流行期，但由於已進入暑假，預期疫情上升幅度會趨緩。

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