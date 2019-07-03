靜脈曲張腳變黑 險被截肢 硬化劑泡沫治療 大幅改善

2019-07-03

記者蔡淑媛／台中報導

67歲的歐女士從16歲開始，從事美髮工作至今，每天久站超過12小時，左腳嚴重靜脈曲張、傷口長期潰瘍、腳變黑，一度被誤認為烏腳病，差點截肢，之後罹患蜂窩性組織炎，反覆傷口結疤成白色，又被認為是無法治癒的白色萎縮症，直到兩年前接受硬化劑泡沫治療才痊癒，現在減少工作量、多走路運動，未再復發。

一度被誤認為烏腳病

中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師林子鈞表示，歐女士的靜脈曲張因雙腳靜脈瓣膜缺損，而出現循環不良。除了紅腫脹痛外，嚴重時會鬱血性濕疹、傷口潰爛不癒，雙腳出現明顯色素沉著，才會被以為是烏腳病。又因傷口反覆結疤變成白色疤痕，才會被認為是罹患血液疾病的白色萎縮症。

歐女士昨天說，30多歲時，就出現輕度靜脈曲張，小腿浮出蜘蛛網血管，當時相信坊間傳聞，誤以為注射酒精、食鹽水或甘油，可以促使血管萎縮，沒想到漏針，長出水泡變成傷口，一直無法痊癒，靜脈曲張更嚴重，被認為是烏腳病，後來不斷擦藥，有稍微好轉，可是仍持續久站，且穿彈性襪悶癢，不小心抓破皮，罹患蜂窩性組織炎。

近年傷口反覆發作，兩年前確診是最重度的靜脈曲張，接受硬化劑泡沫注射治療，讓曲張的靜脈萎縮，終於可以好好走路。

腳踝水腫就應速治療

另一名66歲的陳先生昨天也現身說法表示，他在印刷廠工作，因久站，雙腳罹患靜脈曲張10多年，飽受癢、腫脹、抽筋之苦，也因長期鬱血性濕疹，雙腳明顯色素沉著變黑，今年2月就醫接受泡沫注射治療，大幅改善。

林子鈞指出，靜脈曲張除了與久站、久坐有關，遺傳、懷孕也相關，像陳先生除了工作關係，他的母親也有靜脈曲張；歐女士則生育4名小孩，他提醒久站、久坐工作者，一定要記得穿彈性襪，並養成工作一段時間，就要隨時走一走，即使原地踏步也能促進血液循環，並且避免泡溫泉。

如果罹患第3期靜脈曲張（最重度為第6期），出現腳踝水腫，就要積極治療，治療方式有手術、雷射和泡沫治療，可與醫師討論決定治療方式。否則除了患部痠、腫、脹痛、抽筋、明顯蚯蚓狀突起外，嚴重時會因下肢循環不良造成皮膚色素沉澱、硬化破皮、發炎、濕疹等，有時候還會併發蜂窩性組織炎，危及生命，恐怕得截肢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法