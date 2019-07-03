嘉義首屆理髮小姐冠軍 73歲嬤秀老照片

2019-07-03

〔記者林宜樟／朴子報導〕嘉義縣朴子市光輝理髮廳早年是嘉縣海區規模最大的理髮廳，雖已歇業十八年，髮姐們仍懷念老闆陳慶和的教導，昨有二十六位髮姐齊聚，為陳慶和歡度九十六歲生日，其中，今年七十三歲的蔡秀金拿出五十多年前，代表光輝理髮廳參加首屆嘉義理髮小姐奪冠的照片，回憶賽事有如選美，獲獎者穿著華麗，頭戴皇冠坐車遊行，見證理髮廳興盛的時代。

50多年前賽事如選美 頭戴皇冠遊行

光輝理髮廳於一九四六年開業，店內最多有十八位髮姐，二十多張座椅，及當年罕見的吹風機、電風扇等服務設備，陳慶和更斥資購買音響，讓客人一邊理髮一邊聽音樂，吸引顧客上門；陳慶和教導髮姐剪、燙髮技術，更要求不可和客人隨意接觸，曾有客人酒後想亂來，陳挺身阻擋，維護理髮廳形象。

蔡秀金回憶，十八歲到光輝理髮廳工作，就被老闆挑選代表店裡參加第一屆嘉義理髮小姐比賽，和其他髮姐比技術、手藝，獲得冠軍；當時比賽盛大，前三名穿著禮服，頭戴皇冠，手拿花束，有前導車和遊行隊伍，從嘉義市開車遊行到朴子市，在車上和民眾揮手致意，並在光輝理髮廳與老闆合影。

幫96歲老闆慶生 懷念在「光輝」的日子

蔡秀金說，理髮工作其實不輕鬆，客人並不會留意來的時段，有時一直剪，都沒吃飯，胃痛也只能咬牙忍耐，農曆年節是旺季，常從除夕夜剪到初一早上五點，疲累不在話下。

曾任職於光輝理髮廳的髮姐繼續從事美髮工作的人不多，但她們懷念在光輝的日子，髮姐李翠雅相約為陳慶和慶生，從台灣各地找到二十六位「姊妹」，陳慶和偕妻子等家人出席，髮姐們送上生日蛋糕祝賀。

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