（雲林）水林尖山腳反雞場 上百村民抗議

2019-07-03

〔記者廖淑玲／雲林報導〕農林集團農生公司在水林鄉山腳村興建二座大型養雞場，雲林縣府雖廢止容許，農委會卻通過業者訴願，上百村民昨天到場拉白布條抗爭，要求停建養雞場，揚言不惜長期抗爭到底。

雲林縣廢止容許 被農委會判無效

該二座大型養雞場緊鄰尖山腳社區與蔦松藝術中學，居民認為將嚴重影響番薯村、山腳村等五村生活品質與學生受教權，組成自救會反對興建，雲林縣府雖於去年五月廢止該案容許申請，業者向農委會提出訴願，農委會判處縣府行政處分無效，加上業者在去年取得公所核准建照，興建進度超過一半，預計今年十月完工。

上百名村民昨天到養雞場施工現場拉白布條抗議，痛罵「無良ㄟ政府靠攏財團」、從中央到地方都有行政疏失。

業者曾強調合法申請 10月將完工

養雞場業者因事前表態是合法申請，昨天並未到場，水林鄉民代表會主席周聯聰也陪同村民到場抗議，水林鄉長許山埜除接下村民及自救會的陳情書，並重申會和大家站在同一陣線。

雲林縣府農業處副處長陳炳坊強調，昨天下午即發文告知業者，全案因村民強烈抗議，籲業者審慎評估。

雲林縣水林鄉尖山腳社區發展協會理事長吳英貴指出，該案以代表人楊志明的農生公司提出畜牧設施容許申請，原申請分別飼養白色肉雞或蛋雞十三萬餘及廿九萬餘隻，事後都變更為九萬及九萬五千隻，不僅與基地面積不符比例，更明顯是為規避設立廢水設施（規定十萬隻以上需設廢水設施）門檻，其心可議。

吳英貴表示，養雞場計畫蓋在尖山腳社區東西兩側，社區形同被包圍，加上距離蔦松國中不到一公里，當地又有申請安養機構在先，若發生嚴重污染，未來山腳村可能因此廢村。

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