桃園蓮花季亮點 好客音浪演唱會13日開唱

2019-07-03

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園蓮花季系列活動至八月二十五日在觀音蓮花園休閒農業區登場，十三日的「好客音浪」演唱會將邀請閩客天團陳昇＆新寶島康樂隊壓軸，市府也宣布今年首度舉辦的「好客音浪」舞蹈比賽，報名至八日截止，冠軍獎金三千元，當晚還可與演唱會歌手同台演出；市長鄭文燦昨與金曲獎新出爐最佳客語歌手吉那罐子等藝人出席宣傳記者會，邀請民眾來觀音賞蓮花、啖美食。

首辦舞蹈比賽 8日截止報名

鄭文燦表示，桃園蓮花季已邁入第二十一年，展現出獨有的魅力，活動持續以多元化、年輕化為主軸，結合休閒農業區、美食推廣及搭配各式活動，希望長達二個月的蓮花季期間，讓大家以快樂、熱鬧的方式來作客。

跨界跨域 客音結合流行音樂

鄭文燦說，好客音浪是蓮花季的品牌活動，以往透過將客家音樂與流行音樂結合，今年的主題為「跨界跨域」，邀請像是唱客語、又像唱台語歌曲的陳昇、超偶總冠軍張芸京、客家金曲小天后吉娜罐子及黃珮舒、巴拉圭客家拉丁樂團Montunos，與客家流行音樂節優勝歌手等人輪番上台，透過超強卡司將客語融合東西方流行樂曲，展現客家音樂文化的多元魅力。

剛獲第三十屆金曲獎最佳客語歌手得獎人「吉那罐子」主唱楊淑喻，獻唱入圍金曲「最佳客語專輯獎」的創作專輯「理所當然」為活動宣傳。身為新屋人的她表示，對於客語歌手或客家文化藝術能在桃園活絡，與在地文化有更深的連結，還有更大舞台能演出感到很高興，也感謝市府深耕客家文化，更歡迎民眾一起參加陣容豐富的好客音浪演唱會。

還有摸彩活動 抽機車、電視

客家事務局長何明光表示，演唱會當日下午四點先舉行舞蹈比賽，參賽隊伍可採客家流行音樂節創作歌曲或自選曲為主題樂，自行編出約三至五分鐘融合客家特色的舞蹈演出，歡迎喜愛跳舞的朋友揪團報名，詳情可上臉書搜尋「好客音浪」；此外，演唱會現場有摸彩活動，獎品有光陽電動機車、另六十吋液晶電視、腳踏車等好禮。

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