《竹縣》新月沙灘音樂嘉年華5日開唱 「臭屁嬰仔」先暖場

2019-07-03

〔記者廖雪茹／竹北報導〕陽光‧沙灘‧音樂會！新竹縣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華，五日起一連舉辦三天，昨天先由藝人「臭屁嬰仔」演唱暖場。竹北市長何淦銘表示，今年延續多項體驗活動，並新增在地漁村文化之旅，讓遊客認識竹北多元風貌。

何淦銘說，其中夏日搖滾派對六日晚間七點登場，邀請藝人唐從聖主持，黃美珍等藝人輪番演唱，MIT嘻哈天團玖壹壹壓軸，演出全程將在活動官網直播；五日、七日晚上六點起，分別是年輕人喜愛的「八零九零嘻哈風電音」、「嘻哈泡泡繽紛派對」。

另規劃五大體驗活動，有環保淨灘、風帆體驗、沙灘噴彩、竹蜻蜓及風車手作DIY‭以及「line找藍貓」，透過手機掃描條碼按讚認識竹北多元風貌，每項活動開始前一小時開放現場報名，名額有限。

何淦銘說，今年新增的漁村小旅行共四個梯次，有火龍果摘果、製作火龍果冰沙、釣魚烤魚、製作萊姆醋及認識烏魚等。

竹北市公所提醒，六日下午三點到晚上十點三十分新月沙灘周邊道路將進行交通管制，市區接駁車約十到十五分鐘一班，行駛路線為竹北家樂福前停車場、光明一路舊夜市停車場、竹北火車站（新泰路側）、竹北市公所、會場接駁總站；活動場域內貼心提供老弱婦孺及行動不便者電動車接送服務，相關資訊可上活動官網（http://www.nmmf.989.com.tw/album.html）查詢。

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