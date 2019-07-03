竹縣明年調降房屋稅 3年少收3.9億

2019-07-03

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府昨天宣布明年房屋稅將朝七個方向減稅，預估未來三年會短少約三點九億元稅收，但不影響縣政。 明年五月繳稅時，可望有五十七點二五％縣民有感。縣府預估，這項減稅政策將使新竹縣房屋稅的稅收，自明年開始連續三年，分別短收一億零兩百四十一萬元、一億三千一百卅八萬元、一億五千九百八十五萬元，縣庫三年共將少收約三億九千三百六十四萬元。

縣長宣布朝7方向減稅

新竹縣長楊文科說，七項減稅措施，讓民眾最有感的應該是：把屬於「巷弄」的地段率，比照同一街路地段的等級標準減一級課稅；其次是取消對二○一六年七月一日以後新增改建完成房屋的電梯加價評定，這項措施全國僅新竹、宜蘭兩縣實施。

此外，提高房子折舊率與取消對境內國際觀光旅館、百貨公司等場所及十層樓以上房屋裝設中央空調、電扶梯、玻璃帷幕外牆及游泳池等設備的加價課稅。

房屋標準單價打折

還有就是把房屋稅計算基礎之一的「房屋標準單價」打折，預計明年有一萬七千戶受惠，此項稅收減少最多，共約減少六千六百五十萬元。

再者，新增課稅優惠，對象鎖定已獲縣府核定，符合新購房屋住宅補貼的納稅人。他們多半是弱勢家庭，自用住宅的房屋稅率三年只採一％課稅。

57.25%縣民對減稅有感

最後是調高住家用房屋現值免徵房屋稅的標準為十一萬一千元，在此門檻以下免繳房屋稅，預估兩千戶受惠。

縣府評估，將有五十七點二五%的縣民對前述減稅有感，四十二點五五%持平，只有極少數、約零點一九%的人因屬新增公告房屋地段，被比照鄰近地區的街路地段等級標準課稅，房屋稅不降反升。

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