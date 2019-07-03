《苗栗》泰安警光山莊老舊 政院允補助整修

2019-07-03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局泰安警光山莊，位處泰安鄉溫泉源頭，有「泰安第一湯」美稱，吸引許多警職人員及其他協助警政業務的人員前往泡湯，但警光山莊內、外部設施老舊。苗栗縣政府文觀局已先將停車場重新刨鋪完成，廳舍部分，縣府也獲行政院口頭同意補助重新整修。縣警局表示，計畫研擬中，粗估約需一億元。

擁泰安第一湯 苗縣府整修停車場

泰安溫泉於日治時代即出名，稱「上島溫泉」又稱虎山溫泉，日警在此設有「警察療養所」，二次大戰後，更名為上島警察招待所。一九七八年六月間，已故總統蔣經國巡視，認為上島溫泉名稱不雅，改稱「泰安溫泉」，吸引許多警職人員及其他協助警政業務的人員前往泡湯，現任新北市長侯友宜也是愛好者之一。

蘇揆視察送大禮 指示官員全力協助

警光山莊因年久失修、且歷經九二一大地震，建物和周邊設施老舊、甚至損壞，停車場路面凹凸不平，有影響行車安全之虞。停車場部分，經苗縣府文觀局勘查，自籌八十七萬餘元，於六月下旬完工。

但山莊整修經費龐大，四月間縣長徐耀昌藉行政院長蘇貞昌視察苗栗，當面向蘇反映，建議內政部能協助重新整修，概估整修工程約需一億元，蘇當場指示內政部次長花敬群全力協助。

整修計畫研擬中 將送內政部核定

苗縣警局後勤科長江振維說，整修計畫研擬中，待完成將送內政部核定；警光山莊提供警職人員及其他協助警政業務人員住宿、泡湯服務；泡湯部分，警職五十元、其他協助警政業務人員一百元。

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