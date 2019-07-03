郵政商城賣農特產 屏東館率先上線

2019-07-03

〔記者羅欣貞／屏東報導〕協助屏東小農拓展通路，發展在地特色產業，屏東縣政府與中華郵政合作，在郵政商城網站打造「台灣農特產品館─屏東縣專館」，昨天起正式開賣，成為台灣農特產品館全台二十二縣市裡第一間上線的專館。

主打三黑、三紅、三黃、三綠

發表會由縣長潘孟安、中華郵政副總經理李甘祥等人主持，介紹屏東館主打的主題物產，包括「三黑」的咖啡、可可、黑豆，「三紅」的紅豆、紅藜、蓮霧，「三黃」的鳳梨、芒果、洋蔥，以及「三綠」的青豆、蜜棗、檸檬，讓民眾深入了解屏東在地特色作物。

為吸引不敢吃洋蔥的人愛上洋蔥，屏東縣農會特別研發創意飲品「薑黃洋蔥飲」；蓮霧盛產地佳冬鄉農會也推「透紅佳人蓮霧果乾」，無加糖卻充滿濃濃水果甜味；原住民特色農業推動協會特選紅藜穀物、保養品、手工皂及養生飲包裝成禮盒，將原鄉紅藜產業推上網購平台。

全台逾千間實體郵局 也有展售

潘孟安表示，透過郵政商城網路平台下單屏東農特產品，不但可透過郵政完整的物流資訊流，將產品送到消費者手中，全台一千兩百九十八家的郵局實體通路店面，也將展示屏東農特產品，讓消費者方便選購。屏東縣專館內，有屏東在地農漁畜及特色文創原鄉六大類超過上百種特色商品，已有二十二家業者加入。

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