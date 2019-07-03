大鵬灣公司提解約 突解僱113員工

2019-07-03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港大鵬灣國家風景區是今年台灣燈會主燈區，吸引一三三九萬人次湧入，看似風光，但BOT廠商大鵬灣國際開發公司前天卻無預警解僱一一三名員工，屏東縣政府已收到大量解僱書，盛傳七月十五日便要關閉，引發地方關注，不過，該公司強調，七月十六日後仍有部分區域營運。

鵬管處：未解約 將持續協商

主管機關大鵬灣國家風景區管理處副處長王玟傑表示，將持續與BOT廠商協商，目前雙方仍未解約，影響層面有待估計。

大鵬灣公司昨晚發出新聞稿指出，因主管機關鵬管處未完全依BOT契約履約，包括大鵬灣最主要水域遊憩的水質受上游民生廢水影響，鵬管處未履約設廢水截流系統，水質無法起色，加上灣域內的漁撈、碼頭經營的收費等問題皆有違「促進民間參與公共建設」意義，造成公司開發與招商困難，於今年三月提出要解除BOT的契約，並要求鵬管處依約賠償一切損害，並配合鵬管處辦理契約資產移轉等。

業者：七月十六日後仍有部分區域營運

東方休閒集團以大鵬灣國際開發股份有限公司名義於二○○四年經BOT取得大鵬灣國際休閒特區的特許經營權，是全台灣最大遊憩區BOT開發案，內部大鵬灣國際賽車場是台灣唯一FIA G2等級賽道，但該地區經營長年不見起色，大鵬灣公司不堪長年虧損，前天無預警向員工說明資遣，強調七月十六日後仍有部分員工上班營運部分區域。地方居民普遍認為大鵬灣的娛樂曲高和寡，經營心態及管理方式應轉變，選在暑假旺季大量解僱員工仍令人驚訝。

屏東縣政府已收到大量解僱書

屏東縣政府昨已收到該公司所寄出大量解雇書，勞工處長林德輝表示，大鵬灣公司為終止與鵬管處合約議定的相關營運行為而提出解僱一一三名員工，依法須提前六十天提出，該公司須支薪到八月二十八日，勞工處將進駐聯繫並協助轉職。

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