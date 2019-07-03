中潭公路國姓施工解淹 月中完工

2019-07-03

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉台十四線中潭公路柑林、大石村交界路段，長年逢大雨必淹，嚴重影響通行順暢與安全，最近地方終於協調地主同意提供土地，由公路總局南投工務段埋設大型箱涵（見圖，記者佟振國攝），直接將道路內側排水溝宣洩不及的雨水導入南港溪，工程預計本月中旬完工，道路積水問題可望解套。

柑林、大石村交界 趕工埋箱涵

國姓鄉長丘埔生表示，中潭公路柑林、大石村交界路段往草屯方向排水不良，近廿年來每到雨季有較大雨勢就容易積水，宛如一座大水塘，水深逾半個輪胎高，只能封閉道路，採單線通行，沿線居民飽受淹水之苦，也影響通行安全。

南投工務段副段長余文揩指出，該路段積水問題早有計劃解決，但長年無法取得用地，最近終於透過公所、地方民代、村長協助獲地主同意施工，隨即編列六百五十萬元在道路下方埋設大型橫向箱涵，長七十公尺、寬二公尺、高一．五公尺，可直接將道路內側的積水快速排進南港溪床，除能解決淹水，同時避免沖刷道路路基，預計本月中旬可完工，颱風季節即可派上用場。

南投工務段表示，最近施工路段須配合交通管制，由於設有中央分隔島，必須依道路中央缺口調撥車道，長度約達六百公尺，提醒民眾行經務必放慢車速，以策安全。

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