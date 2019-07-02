攝護腺肥大延誤就醫 膀胱恐永久功能受損

2019-07-02

文／陳柏華、楊博皓

攝護腺肥大是現在高齡男性普遍的問題，但一般人對攝護腺多半一知半解。

攝護腺為內分泌器官，位於膀胱下方，所以膀胱往往被攝護腺影響。

病患因排尿問題來求診時，醫師會依儲存尿液、排出尿液兩大情況診斷，儲存尿液功能包括：頻尿、夜尿等症狀，夜尿是指熟睡時被尿急感吵醒；排尿症狀包括：尿得越來越細、無力，斷斷續續的感覺，需用力才能將尿液排乾淨，並有餘尿感；如有以上症狀，應及早就醫讓醫師綜合評估是攝護腺肥大，還是膀胱過動等其他問題。

攝護腺疾病分為兩大族群，以40歲為分界線，40歲以下族群多為慢性攝護腺發炎，症狀與攝護腺肥大雷同，多為排尿困難，可用藥物做雞尾酒療法，70%到80%症狀都可以有效控制。

社會壓力、心理因素也會導致慢性攝護腺發炎，進行適當放鬆活動也可以獲得改善。

40歲以上族群多為攝護腺肥大，症狀剛開始不明顯，但因為攝護腺肥大，導致膀胱需要把尿液擠出來，多數患者就醫時，已膀胱纖維化、無法收縮，造成排尿困難。

攝護腺肥大的主要治療方式為藥物治療，除非藥物無法控制才會開刀治療，主要分為雙極電刀與雷射手術。

雙極電刀可刮除攝護腺血管；雷射手術則能減少術後的出血量，也比較適合年紀較大的患者。手術後需要時間讓膀胱慢慢恢復，無法立即看到成效，因此還是呼籲民眾，當發生輕微夜尿、頻尿情形時，不要避諱就醫，以免延誤治療。

當氣溫變化大，感冒時，部分感冒藥物恐對攝護腺肥大的病患造成尿液滯留，恐造成膀胱和腎臟的永久性傷害，因此年長者服用感冒藥導致排尿困難、腹痛應儘速就醫；如有攝護腺肥大患者，感冒就醫時，也應主動告知醫師。

如要保持攝護腺健康，可多吃番茄、南瓜等食品，以及多做運動、多喝水，可保健攝護腺、有效預防攝護腺肥大。

（作者分別為彰化基督教醫院泌尿外科醫師、管理師）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法