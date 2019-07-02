30歲男中風昏迷 中醫加復健後可開口說話

2019-07-02

記者林宜樟／嘉縣報導

30歲的廖先生前年底突然出血性腦中風，手術治療後，仍無法言語和走路，讓他心情很低落，經友人介紹，去年接受中醫針傷科和復健科治療半年多，恢復說話能力，也可不靠助行器行走，心情變得開朗。

廖先生有10多年的抽菸習慣，中風前，白天務農，晚上常找朋友聚會，邊聊天、邊抽菸，只睡3個多小時，生活作息不正常。前年12月突然右半身癱軟、臉部歪斜、流口水、右手無力且昏迷，就醫發現是出血性腦中風，經開刀治療後返家，仍無法言語和走路。

去年朋友介紹他到大林慈濟醫院請中醫師阮膺旭診治，阮給予他補氣中藥並針灸治療。

阮膺旭說，頭皮針部分下針在百會、足運感區、運動區、感覺區，體針部分用於患側上肢的曲池、支溝、合谷和下肢的血海、足三里、陽陵泉、三陰交、太衝等穴，加上復健科提供肢體的復健和語言治療，能夠改善病人的關節靈活度與肌力；廖先生經半年治療後，狀況改善。

阮膺旭表示，年輕型中風近年有攀升趨勢，常見因子有高血壓、高血脂、高血糖、抽菸等；其中抽菸易導致脂質代謝異常、血液濃稠度升高、血管發炎、血管壁產生斑塊等，造成血管硬化產生血栓，導致腦部血管阻塞。

他建議，中風病人須儘速就醫處置，穩定後，透過復健和針灸改善症狀，平時要注意飲食，多運動、多喝水，才能預防中風的發生。

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