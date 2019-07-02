主題列車上路 體驗林鐵180度大彎

2019-07-02

〔記者林宜樟／嘉義報導〕暑假開始，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處本月十日起至九月底，每週三推出「聽林鐵說故事︱小站漫遊」主題列車，提供民眾搭乘體驗螺旋型路線、一百八十度大彎、之字型折返等獨特鐵路工法，並停靠林鐵六個特色站點，聆聽鐵路及林業文化故事。

專業導覽 解說生態及人文風俗

林鐵文資處長黃妙修表示，阿里山林鐵自海拔卅公尺一路攀升至二千四百五十一公尺，沿途林相隨著海拔高度而不同，主題列車有專業解說員說明林鐵文化、沿線景色、生態及人文風俗。

黃妙修說，主題列車規劃停靠北門驛、竹崎、交力坪、奮起湖及多林等站，在樟腦寮車站體驗火車之字型往返「倒退嚕」、觀賞火車螺旋型上山，在第三觀景平台置身螺旋當中，感受奧妙的鐵路工法；竹崎站的木構站房則是林鐵僅存三角線股道設施的車站，透過機關車頭解聯運行，了解機關車如何在單行軌道上調頭。

交力坪車站是鐵路全線通車時的中點站，因有公路銜接，是僅有派駐人員的林鐵小站，行駛至此的火車須交接通券行路牌後才能繼續前行，到多林車站時，遊客可欣賞蜿蜒鐵道穿梭杉木林中。

網路購票 9月底前每週三發車

林鐵處主題列車七月十日起至九月底的每週三發車，從嘉義站行駛至多林站，費用一人一千二百元（含林鐵車資及導覽費），每梯次限額一百人，採網路預約購票，網址https://afr.forest.gov.tw，詳洽05-2779843蔡小姐。

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