農作物保險 去年雲林49件稻損獲賠

2019-07-02

〔記者林國賢／雲林報導〕農委會與保險公司於二年前推出「水稻區域收穫農作物保險」，雲林縣去年一期稻作有四十九件獲得理賠，共獲得十五萬餘元理賠金，不過農民仍持觀望態度，今年一期稻投保僅五％，縣府農業處表示，政府有補助，農民只須負擔一成保費就能獲得保障，籲請踴躍投保。

僅須負擔1成保費 農民仍觀望

農業處農業團體輔導科蔡蘭芬表示，水稻保險屬區域型保險，以各鄉鎮市為一區，無論是天然災害或病蟲害，造成該鄉鎮平均收穫短缺於前五年的平均收穫量，有投保的農田全部獲得理賠。

舉例來說，若該鄉水稻收成每公頃平均可收成七一六五公斤，當年全鄉實際收穫量七二○○公斤，則不理賠，若實收穫量僅六千公斤，則獲理賠一一六五公斤收獲量，理賠金二萬六七九五元，若實際收穫量僅三五○○公斤，則理賠八萬四二九五元。

蔡蘭芬指出，農作物保險不須現場勘，去年氣候異常，造成一期稻作收成量減少，北港一農戶獲得理賠二萬多元，崙背鄉四十八件共獲理賠十二萬九千多元。

「真的能拿到理賠！」四湖鄉農民吳敏雄說，現在耕作環境愈來愈不理想，多一分保障也不錯，希望政府或保險公司能對「怎麼保？怎麼賠？」說得更清楚。

農業處副處長陳炳坊表示，雲林縣一期稻作面積約三萬公頃、二期稻面積約一萬五千公頃，今年一期稻作投保一六六一公頃，僅佔五％，而極端氣候導致天災、病蟲害增多，農作物成長風險增加，加入保險可以多一分保障。

二期稻作保險 申辦至8月底

陳炳坊說，農作物保險推動二年，多數農民對水稻保險持觀望態度，認為保險條件過於嚴苛，不相信真的能夠獲得理賠，但確實已有農民獲得理賠，二期稻作保險申辦即日起到八月底，請農民把握。

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