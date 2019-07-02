新制首日》嘉義抓4起酒駕 2乘客連坐

2019-07-02

〔記者王善嬿、林宜樟、林國賢／綜合報導〕限用塑膠吸管、酒駕加重罰鍰並連帶處罰同車乘客新制昨天上路，雲嘉嘉三縣市展開大執法，嘉義截至昨晚六點共查獲四起酒駕違規，雲林則掛零。

嘉義地區首例在清晨四點多，一名葉姓男子酒後開車載一名男乘客行經嘉市中興路，警方攔查其酒測值超過每公升○‧二五毫克，駕駛涉及公共危險罪嫌，乘客也被依道路交通管理處罰條例開罰，將處六百至三千元罰鍰。

嘉縣警局分別在鹿草查獲一起汽車駕駛、太保一名機車騎士酒駕、太保市一名汽車駕駛酒後開車載一名乘客，上述三名駕駛涉公共危險罪嫌被送辦，警方依道路交通管理處罰條例對乘客開罰。

禁塑吸管 3縣市未發現違規

此外，環保署五月八日公告「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」，政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等四大場所、業者禁內食提供一次性塑膠吸管，違反者面臨一千二百元到六千元罰款。

宣導限塑 黃敏惠當一日店長

嘉義市長黃敏惠昨到摩斯漢堡擔任一日店長，向消費者宣導限塑，她表示，塑膠吸管因輕、體積小且容易取得，為近三年淨灘廢棄物排行榜第三名，希望民眾不用吸管，直接喝飲料，並自備環保杯、提袋與餐具。

嘉市環保局長蕭令宜說，嘉市有一○五家業者屬於新制規範對象，昨稽查四十二家，沒有發現違規情形，對首次違規者，將勸導一個月內改善，第二次違規就開罰。

嘉義縣環保局長張根穆表示，縣境有廿二家業者，已多次宣導並訪查，未發現違規，預定三天內完成稽查工作。

雲林縣環保局昨前往麥當勞等連鎖速食店稽查，首日並未發現有違規使用塑膠吸管。環保局副局長林武宏說，雲林縣共有七家連鎖速食店、一二一處政府機關、一九八所學校為限塑場所，環保局將持續稽查宣導。

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