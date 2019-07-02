雲林垃圾未分類 屢勸不聽即起開罰

2019-07-02

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣環保局垃圾破袋稽查推動二個月，垃圾分類不合格率仍近三成，環保局表示，宣導期已過，即日起將增加稽查強度，若屢勸不聽，將依廢棄物清理法開罰。

雲林縣垃圾暫置量已逾五萬公噸，環保局力推垃圾分類減量，從五月開始展開為期二個月破袋宣導，預定昨天開罰，環保局強調，稽查發現不合格率仍近三成，現階段將針對不願配合破袋稽查及屢勸不聽民眾開罰，並加強宣導。

垃圾分類不合格率近3成

環保局副局長林武宏表示，環保局六月針對海區及平原區等十三個鄉鎮加強破袋稽查，共抽檢二萬二七七八袋家戶垃圾，未做好分類有七六一袋，不合格率廿七%，與五月分稽查山區鄉鎮情況相當，還有進步空間。

林武宏說，民眾最常違規的垃圾以紙容器、塑膠類、廚餘為前三名，紙容器有二五一件、塑膠類一九四件、廚餘一五一件，占不合格的七十八％，由於縣內垃圾仍須仰賴其他縣市焚化廠去化，在焚化處理前必須檢驗，一旦被發現分類不完整，整車垃圾會被退運，請民眾務必配合。

多用重複性餐具 減紙容器垃圾

數量環保局廢棄物清理科科長吳其臻表示，紙容器大部分是民眾購買餐飲或便當盒，若能多使用重複性餐具，可以減少紙容器數量，食用後也請簡單清洗，資源回收；購物時減少或重複使用塑膠袋，廚餘則要依生、熟廚餘分類，分別放入分類桶。

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