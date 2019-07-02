《高雄》多畫80公分 車格比車道還寬

2019-07-02

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市鬧區光華路和尚志街口，新增二個路邊收費停車格，劃到擠進車道內，使得汽機車經過被迫爭道，引發民眾抱怨，交通局獲報相當重視，昨緊急會勘發現停車格多畫了八十公分，屬於「畫滿畫壞」型，同意立即重畫改善。

交通局昨現場會勘丈量，確認車道僅寬五公尺，爭議的停車格寬度就達二．八公尺，道路縮減為二．二公尺，明顯比例不對，原來是沒有從最底邊量、畫，立刻要求廠商修正為格寬二公尺，使道路寬度可以再加八十公分（○．八公尺），即寬度三公尺。

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