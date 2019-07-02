串連商圈百貨 高雄低碳電動公車綠1上路

2019-07-02

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市昨起推出低碳電動公車「綠１」號，車內溫度均設定為二十五度，串連哈瑪星、駁二、新崛江商圈、大立百貨、漢神百貨、大遠百、亞洲新灣區、高雄展覽館、MLD台鋁和夢時代等各大景點，每天共計有五十班次服務乘客，落實市府低碳遊高雄的目標。

刷電子票證、轉乘享優惠

交通局表示，今年暑假特別推出綠１公車，讓民眾出遊有了全新選擇，該路線由南台灣客運以全新電動低地板公車，自昨日起上路營運；另民眾刷電子票證搭乘公車，便能享有市區公車一日二段吃到飽二十四元、公路客運最高自付額六十元、捷運轉乘公車現折三元、文化觀光公車票價五十元，或享當日無限次轉乘文化觀光公車和市區公車等優惠。

綠１由南台灣公車提供八輛電動公車，該公司先前已投入十多輛電動公車，使高市電動公車數量由一○九輛增至一一七輛，為環保付出更多心力。除了南台灣為打造低碳環境努力外，交通局表示，港都公司自去年底投入六十八輛電動公車，迄今已服役跑了五百公里，未來還會鼓勵客運業者持續汰換電動公車。

交通局長鄭永祥表示，今年六、七月氣溫又屢創新高，為對抗酷暑來襲，結合低碳環保的公車，並能串連主要市區景點，目前可通往各大景點、百貨公司、電影院的公車約有一百多條路線，包括五福、三多、民族等幹線。

二輛車身彩繪Snoopy

「綠１」還有二輛有Snoopy車身，美國「花生漫畫（Peanuts）」為紀念人類登陸月球五十週年，亞洲第一站就選在高雄舉辦「Snoopy高雄城市探險」活動，南台灣客運特別推出二輛Snoopy車身彩繪公車，歡迎迷弟、迷妹搭乘綠１公車進行都市探險之旅，民眾可搭配使用手機「高雄i bus」APP查詢公車即時動態，減少候車時間，相關活動訊息可上交通局官網及臉書粉絲團「轉動高雄青春夢」查詢。

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