去留吵四年 阿蓮市場老榕罹癌砍了

2019-07-02

〔記者蘇福男／阿蓮報導〕阿蓮菜市場三十九巷口百年老榕樹就地保留，引發正反兩派民眾針鋒相對，由於樹保委員會勘證實老榕罹患「樹癌」褐根病，且有立即倒伏危險，市府工務局昨派員將老樹移除，百年老榕走入歷史。

阿蓮菜市場百年老榕原來長在民宅庭院，四年前市府應地方拓寬巷口路面要求，編列三千多萬元經費徵收部分土地及施工，打算將中山路三十九巷西側六十二公尺長路面，拓寬至八公尺，方便消防救災通行。但動土前夕打掉圍牆，才赫然發現道路拓寬預定地，種有一棵盤根錯節的百年老榕樹。

陳菊下令善待 不影響拓寬就地保留

工務局新工處原計畫委請專家對老榕進行二次斷根，並以三至四個月時間移植到大崗山生態公園，但前市長陳菊認為百年老樹是珍貴資產，有在地人的共同記憶與情感，拓寬馬路同時也要兼顧百年老樹的保護，因此應護樹民眾要求，指示新工處要善待老樹，並評估就地保留的可能性。

南蓮里長等人仍主張移植不斷陳情

雖經相關單位會勘，百年老榕並不影響交通和消防車進出救災，在老樹周遭設置槽化路面，並加強照明，同時修剪枝幹，讓馬路拓寬和老樹就地保留互不衝突；但南蓮里長林首相等人仍主張移植老樹拓寬馬路，不斷透過里政座談會議，並向市議員李亞筑服務處陳情。

道路拓寬切斷根系染病 有倒伏危險

護樹團體及民眾今年三月底要求農業局將阿蓮菜市場百年老榕列為特定紀念樹，農業局四月安排樹保委員黃吉村、詹明勳實地會勘，結果發現四年前道路拓寬切斷根系時，老榕傷口即感染褐根病孢子，外觀顯示全株已感染褐根病，且結構支持木質部超過一半腐朽，有立即倒伏危險，不適宜列為特定紀念樹，並建議立即移除。

工務局昨出動人員機具，進行老樹移除作業，工人手持電鋸逐段切除樹幹，有四層樓高的老榕樹幹應聲倒地，百年老榕從此走入歷史。

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