《2015年疫情最嚴重 中央只給台南千餘萬》黃偉哲：光靠口水淹不死病媒蚊

2019-07-02

〔記者蔡文居／台南報導〕針對高雄市長韓國瑜指蔡政府登革熱防疫「一國兩制」，台南市長黃偉哲昨天表示，當台南二○一五年登革熱疫情有一一二位市民死於登革熱，那時候中央有給我們像現在高雄市這麼多經費嗎？他酸韓國瑜「光靠口水淹不死病媒蚊和孑孓，把防疫工作做好，才是市民的期待。」

數字會說話 砲打中央不如把防疫做好

黃偉哲表示，在防疫工作上，韓國瑜在法律上是第一線指揮官，他必須扛起全責，所以他心中的焦慮可想而知。但就事論事，所謂防疫一國兩制，我們倒要問問看，當台南二○一五年爆發登革熱疫情，那時中央並沒有給台南額外的經費和預算，而那時候是國民黨執政，因此沒必要胡亂批評。

黃偉哲表示，二○一五年中央只給台南一千多萬元，台南市是用市府的第二預備金一億元投入防疫，總共一億一千萬來做防疫的工作。第二年二○一六年時，中央給三千萬，市府動用年度經費一千多萬，總共四千多萬來做防疫工作，這次高雄不幸發生了二十幾例本土病例，中央就給了五三一八萬，中央比較挺誰？其實數字會說話。

他說，即使現在台南出現第一例病例，但中央並沒有給我們像高雄五三一八萬，所以還是埋首防治登革熱，把防疫工作做好，才是市民和全民所期待，所以我們不時興去做政治口水，去砲打中央。

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