經費拿最多 王定宇︰韓得了便宜還賣乖

2019-07-02

〔記者方志賢、吳俊鋒／綜合報導〕高雄市長韓國瑜前晚在新竹造勢時嗆中央對防治登革熱是一國兩制，昨上午視察登革熱防疫時又表示，高雄市發生登革熱時，沒有辦法第一時間感受到行政院的熱情；立委王定宇昨天特地整理出大事紀，強調其實政府早就給錢了，是韓自己忙著選舉造勢，怠惰、失職，更回批韓「得了便宜還賣乖」！

2月4日爆首例 11日核定補助 26日撥款453萬

王定宇表示，二月四日高雄爆發首例登革熱，十一日行政院就核定補助高雄防疫經費，廿六日撥款四百五十三萬（至此時，登革熱維持僅一例）。

用假日選總統 鼎金里爆發群聚感染

王定宇說，韓國瑜遲未簽公文動支第二預備金，還聲稱「用假日去選總統，當然可以」，但此時登革熱病例開始增加，鼎金里爆發群聚感染。

凱道造勢後才勘查疫情 還跑錯里

王定宇抨擊，韓國瑜先在台北凱道總統初選造勢後，才到疫情現場勘查，卻跑錯里。

6月6日行政院再度撥款上千萬元

六月六日行政院再度撥款上千萬元給高雄，地方防疫重要的民政局長竟跑到花蓮勘查造勢場地。

防疫活動只待19分鐘 就到雲林造勢

六月中旬，韓國瑜出席高雄市防疫活動，只待十九分鐘就趕著北上參加雲林造勢活動，國防部早就備妥兵力協助高雄，但都沒收到市政府任何申請的通知。

6月中赴立院怨不給錢 再補助5318萬

六月十七日韓國瑜上班時間，沒帶資料、未跟任何人約定拜會，跑到立法院再度抱怨不給錢，衛福部利用週末加班協助處理經費的申請，副閣揆陳其邁親赴高雄表示「中央補助五千三百一十八萬已經核定」。

6月24日韓在新竹造勢 又罵中央不給錢

六月廿四日函復高雄市政府，先行撥款兩千六百六十六萬元，請儘速辦理登革熱防治，韓國瑜卻又在新竹造勢活動，再罵「防疫一國兩制，中央不給人、不給錢」。

王定宇提到，昨天行政院長蘇貞昌只好被動揭露「韓國瑜市長，你要的五千三百萬，上個禮拜就行文告知可以動支」，揭穿是高雄市政府未請款。

王定宇指出，中央給高雄的防治登革熱資源確實高於其他縣市，比較台南就知道，他嗆韓國瑜還敢說「防疫一國兩制」，標準的「得了便宜還賣乖」。

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