長庚拔河訓練營 偏鄉種下希望種子

2019-07-02

〔記者周敏鴻／龜山報導〕長庚紀念醫院與台灣師大景美女中合作，昨邀請十五支國小、十七支國中拔河隊共五百四十名學生，於桃園長庚醫院參加為期十天的拔河訓練營，希望透過訓練營的磨練，讓拔河運動在偏鄉學校扎根，培育更多優秀選手。

贈540選手每人一雙拔河鞋 上課教防護知能

長庚醫院今年投入六百萬元，先贊助偏鄉學校成立拔河隊、致贈每個選手一雙拔河鞋，再邀請拔河隊參加長庚紀念醫院與台灣師大景美女中拔河聯隊合作的拔河訓練營，十天的營隊除了比賽，還開設運動醫學、運動心理學等課程，盼能提升選手們的運動專長與防護知能。

參加訓練營的卅二支隊伍，唯一的離島隊伍為金門縣金湖國小拔河隊，帶隊的體育組長洪振益說，金湖國小拔河隊成立於二○一二年，這次能有機會與其他學校拔河隊交流，對曾代表台灣前往日本參賽的金湖國小拔河隊而言，一定能收穫滿滿。

擔任長庚運動醫學照護團隊主席的桃園長庚紀念醫院院長楊政達表示，各拔河隊除了透過比賽交流，也參加醫院安排的各項課程，如運動傷害的處置等。

楊政達說，以選手拔河訓練或比賽為例，若拉傷、扭傷時，選手常因貼上貼布、感覺不痛，就再加入訓練或比賽，然而選手的傷口第一時間其實未獲得良好照顧與休息，可能會造成更大傷害，甚至影響運動員生涯，營隊安排急性運動傷害處理原則等課程，可教導運動員與教練在面對受傷時，如何進行最佳處理，以確保運動員的健康。

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