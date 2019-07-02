慈文社區公托家園 10日報名截止

2019-07-02

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市生育率六都第一，市府積極推動公共化托育服務，市長鄭文燦昨出席「慈文社區公共托育家園」開幕時表示，桃園近年來出生人數比以往年增七千人，托育需求須多管齊下，屬微型公托（俗稱小公托）的慈文社區公共托育家園，就是因應中央托育公共化政策而生的微型照顧托育，已委託台北市幼托協會經營管理，收托十二名兩歲以下嬰幼兒，即起至十日受理報名登記，提供市民更多元的送托選擇。

舊幼兒園慈文分班活化運用

鄭文燦表示，市府今年目標為打造大、小公托共十七所，大公托平均收四十五至九十名幼童，需要較大場地，除了已營運的七間，將再添七間；而與傳統公立托嬰中心相比，小公托是運用學校、社區閒置空間設立，目的是因地制宜、貼近社區，除了西門公托家園四月初已營運，慈文公托家園是桃園區的第二所，其餘各區還有平鎮區三所、蘆竹區兩所，中壢、龍潭及大園各一所都已在推動。

6日前有三天開放家長參觀

舊市立幼兒園慈文分班移到慈文及永順兩所國小後，市府活化現有土地及房舍，一樓規劃為市民活動中心；二樓設置慈文社區公共托育家園有卅五坪空間，以木質地板為主，設有活動、備餐及睡眠區，遊戲空間內有積木、扮家家酒及小型溜滑梯等，是十二個小小孩的專屬空間。為方便小孩使用，洗手台、馬桶都是迷你尺寸，用餐區採多功能餐椅，能與大人同視線共餐，由四名保母照顧。

市府社會局指出，慈文社區公共托育家園即起至十日受理報名登記，六日前有三天開放家長參觀，十二日上午抽籤、下午公告名單，十六日開始收托。詳情可電洽：358-6250及332-2101分機6424。

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