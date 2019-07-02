桃園會展中心啟動 拚2022年完工

2019-07-02

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府向經濟部爭取到四十一億元經費，規劃在青埔地區的機場捷運A19體育園區站旁興建會展中心，市長鄭文燦昨與經濟部長沈榮津出席「桃園會展中心簽訂代辦協議書暨起跑記者會」；鄭文燦指出，桃園會展中心為地上四層、地下二層建物，總樓地板面積七萬六一二○平方公尺，將設置會議室與展覽空間，今年八月將完成PCM（專業營建管理）招標，年底完成統包工程招標，預計明年動工、二○二二年九月竣工。

坐落機捷A19站旁 8月完成PCM招標

鄭文燦指出，由經濟部出資、市府負責興建的桃園會展中心，定位為中型會議場館，基地位於機場捷運A19站旁，用地約二．八七公頃，目前規劃以會議空間為主、展覽為輔，會議空間規劃可容納兩千人、八百人會議室各一間，二五○人會議室兩間、一百人會議室五間及多功能集會空間一處。

鄭文燦說，展覽館部分規劃可容納六百個攤位的空間，同時設置七百個汽車停車位、六百個機車停車位及相關卸貨平台，另規劃餐飲空間及零售商店；會展中心舉辦大型活動最多可容納六千人，具備實用性及多元功能，將滿足工商界的需求，提供商業、服務業、電子業、高科技展覽、企業尾牙及宴客等大型活動空間，帶動桃園會展產業的發展。

會議、展覽空間多元 助產業發展

沈榮津說，相較於台北世貿展覽館為大型展覽場地，桃園會展中心將可提供舒適的中型會議及展覽場地，日後需要大型場地的廠商去台北，要中型的場地只要搭乘飛機落地，在桃園就可以了；經濟部會全力配合這項建設，也感謝桃園市府團隊願意代辦工程，有信心桃市府會如期如質完成興建桃園會展中心。

鄭文燦說，第一屆客家博覽會預計二○二二年在桃園登場，屆時就可選擇在桃園會展中心舉辦，而亞洲‧矽谷創新園區也可善用會展中心做為全球行銷平台。

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