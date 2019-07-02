頭前溪新竹左岸 4出入口大改造

2019-07-02

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府打造十公里的頭前溪新竹左岸，除提供功能齊全的自行車道、滑板公園和棒壘場等運動設施，去年更進行左岸四個出入口的視覺意象重整與規劃，除增加汽、機車停車格，更將自行車與汽機車道分離、並提供行人步道，還有明顯的視覺指標系統，昨天啟用後，將讓市民輕鬆擁抱新竹左岸、暢行左岸。

改善環境綠美化、增停車位

市府交通處表示，頭前溪新竹左岸的七大出入口周邊環境過去不僅雜草叢生且髒亂易被丟棄廢棄物，且出入口不明顯，車輛易在左岸內打轉，這幾年市府進行頭前溪十公里新竹左岸改造，打造多元的運動設施及親水設施、休閒步道與自行車道，都讓人潮回流，不少民眾愛上新竹左岸的怡然風光。

不過，新竹左岸相關休憩運動設施與場所，長期缺乏明確的指標系統和聯外道路，包括停車問題及行人空間和車道分離等問題都需要解決，市長林智堅說，市府交通處去年向中央爭取經費進行改善，經一年多的施工改善，四大出入口終於完成改造及啟用。

除改善原出入口人車動線交織問題、也增加停車空間、提供橋下休憩空間、提升出入口視覺意象與明確指標系統，更透過植栽綠化，讓民眾可以輕鬆擁抱左岸，暢行左岸。

交通處表示，此次完成四處入口意象，包括舊社、前溪、水源與千甲等四處，其中前溪出入口除有完善人車分流動線改善，也提供一百六十公尺長的人行步道，增設一百四十六個汽車位與一百卅六個機車位，另舊社出入口也增闢七十二個汽車位和卅五個機車位停車空間和寬敞的休憩廣場。

另水源出入口則完成新闢越堤道，增設一百廿公尺長的人行道和七十七個汽車路邊停車位；千甲出入口則完成拆遷違建物，堤後坡綠美化，拉緩自行車牽引道坡度，透過多面向的工程與環境改造，滿足市民來左岸休憩與運動的需求。

另3出入口估年底動工

交通處長倪茂榮也宣佈好消息，新竹左岸剩下的三個出入口，包括舊港、古賢及柯子湖等處，市府已爭取到一千八百萬，預計年底動工，未來將打通頭前溪七大出入口，提供完整的視覺指標系統，讓市民能連接十七公里海岸，暢遊新竹廿七公里的微笑水岸。

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