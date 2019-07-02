造橋道路施工警示差 有人險摔坑洞

2019-07-02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣舊台十三甲線造橋路段正進行綠色生態廊道工程，北側路段由四線道縮減為雙線道、南側路段則全線封閉，有用路人抱怨施工警示不明顯，夜晚開在施工路段時險些掉進施工坑洞，讓人膽戰心驚；造橋鄉長黃天貴表示，會加強施工警示、夜間照明等，工程預計於九月底完成，施工黑暗期則請民眾多包涵、路過時小心駕駛。

蓋生態廊道 9月底完工

位於香格里拉樂園前方一點六公里的舊路，交通運輸功能已由截彎取直後的台十三線取代；造橋鄉公所去年獲前瞻計畫補助，將於該路段打造綠色生態廊道。

但近來有民眾反映，該路段夜間昏暗、警示不足，進入後難以辨認動線，幾度險些掉進施工坑洞，直呼是「冒著生命危險在開車」。

造橋鄉長黃天貴表示，原擬封閉全段工程路段，但因考量附近仍有約十戶住戶及及前往香格里拉樂園旅遊車輛進出，故改採分段施工，目前南側段全面封閉，北側段則開放兩線道雙向通行。

鄉長允增設警告標語 提升照明

黃天貴說，已請廠商增設警告標語，提升夜間照明等，也呼籲民眾盡量避免行駛該路段，工程將於九月底完工，還給居民安全交通。

造橋鄉公所建設課長馮天君說，未來該路段將種植逾五百棵喬木、一萬株灌木，樹種包含藍花楹、大花紫薇，黃花風鈴木等，在四季呈現不同樣貌，於綠色地景中呈現繽紛如客家花布的自然廊道，未來可望成為鄉內熱門景點。

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