不用拚指考 南投2女生國標舞進彰師大

2019-07-02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕昨日起一連三天是大學指考，南投縣還有五百多名考生還在拚指考，希望考上理想大學，不過草屯囡仔陳怡安和莊雅晴已靠國標舞在國內外獲得的好成績，跳進國立彰化師範大學，同門師兄姊還製作布條掛在大樓外，頗為吸睛。

陳怡安和莊雅睛都在小一開始學國標準，至今已十一年多，兩人感情非常好，得知能一起進入國立彰師大就讀，兩人開心地又叫又跳，莊雅晴說：「國中曾因跳得很累而想放棄國標舞，幸好有怡安的鼓勵，才能跳進彰師大！」。

莊雅晴喜歡熱情的拉丁舞；陳怡安則主攻標準舞，兩人上月才在WDSF世界大滿貫亞洲廿三歲以下組奪牌，莊雅睛和舞伴林詠鉦獲拉丁舞銀牌，陳怡和舞伴林廷駿則以標準舞獲銅牌。

兩人雖年紀很輕，但只要代表台灣出國比賽再苦也要拚出好成績，陳怡安曾在歐洲撞破額頭血流如注，但縫了之後仍繼續參加比賽，莊雅晴則是腿拉傷，因無法比賽而在場外難過落淚。兩個漂亮小妞說：「我們好想幫台灣贏得獎牌！」

指考首日 無重大違規

昨日登場的大學指考，南投考場設在國立中興高中，因首日僅二、三類組考生上場，物理、化學、生物各缺考十四、十一和九人，無違規事件，僅考試前毗鄰的一家店舖在進行拆屋頂工程，發生極大的噪音，中興高中進行勸阻後才停工。

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