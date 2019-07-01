《愛肝加油站》C肝合併肝癌 應優先治療肝癌

2019-07-01

文／許金川

Q：我的父親有C型肝炎合併肝硬化及肝細胞癌，這兩年來他的腫瘤不斷復發，很折騰，好不容易最近穩定一點，醫師準備要幫他治療C型肝炎，但超音波卻又看到一顆2.7公分的腫瘤，醫師建議我們先儘快治療腫瘤，之後再來服用C肝口服新藥，可是我父親的肝細胞癌不就是C型肝炎病毒造成的嗎？是不是乾脆先治好C型肝炎，再治療腫瘤，才能杜絕肝細胞癌再復發？

A：大部分肝癌患者除了腫瘤問題外，還常合併有慢性肝炎及肝硬化，而以上兩者正是促成肝細胞癌的罪魁禍首，因此，在治療肝癌的同時，一定也要同步考量到慢性肝炎的治療。

近年來C型肝炎口服新藥問世，讓許多C肝患者擺脫糾纏多年的C肝病毒，理論上，一旦C肝治癒了，日後發生肝癌的風險也會隨之降低。因此，您父親的肝癌反覆復發，確實需儘快評估C型肝炎治療。

不過，肝癌治療後，難免會出現一些副作用，若情況嚴重，有時需用藥治療，但是C肝口服新藥若與某些藥物合併使用，有可能會產生藥效的交互作用，進而影響到治療成效，包括抗生素、腸胃藥物、降血壓、降血脂藥，或治療心律不整的藥物等，在口服新藥治療期間都要小心評估使用。

有鑑於此，C肝口服新藥與肝癌治療權衡之下，還是會以肝癌治療為優先。

您父親日前已確定肝癌復發2.7公分，建議待肝癌治療完畢、情況穩定了，再儘快著手治療C肝，若真的病況需要，肝癌與C肝口服新藥治療要同時併行，也無不可，但治療期間的用藥就需審慎評估有無交互作用了。

不過，C肝病毒殘毒肝臟已久，且已經形成肝硬化，即使C肝治療成功，肝癌還是可能會再復發，後續的抽血及影像追蹤檢查，千萬不可輕忽。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法