捷運環狀線列車唧唧叫 侯友宜︰8月底前改善

2019-07-01

〔記者何玉華／新北報導〕捷運環狀線第一階段工程即將在今年底通車，列車目前在軌道上密集試車，沿線民眾抱怨噪音大，影響生活作息；新北市長侯友宜到板橋區的縣民大道及民生路社區，實地了解噪音量測的情形，雖然噪音值在標準之內，他仍要求在八月底前降低列車轉彎處的噪音並增設隔音牆等，也要加裝軌道自動潤滑系統，務必把噪音降到最低。

民宅實測 侯未知會突然現身

捷運環狀線列車在試車時衍生的噪音問題，多位議員、里長不斷反映，侯友宜日前在議會回答議員的關切時，允諾會親自「感受看看」，他廿七日得知新北捷運工程局人員到板橋區量測噪音，事先沒有知會相關單位及媒體的情形下突然現身，讓大家嚇了一跳。

侯友宜與捷運工程局人員到縣民大道某社區的六樓平台、廿七樓的住戶家中，以及民生路社區十五樓及卅樓實地量測，社區管委會人員及住戶反映說，列車噪音擾人，尤其在轉彎處發出高頻、刺耳的「唧～唧～」尖銳聲，天氣晴朗時的噪音更大，讓人無法忍受。

捷運工程局︰將增設隔音牆等設施

市府捷運工程局長李政安表示，環狀線是鋼軌鋼輪系統，試車噪音測試都符合法令標準，但在小轉彎時，鋼輪與鋼軌摩擦會產生尖銳聲音，改善方式是將車輪切削整圓，並把軌道拋光，同時增加隔音牆的遮蔽範圍，由直立型延伸為倒Ｌ型或加裝雙弧形吸音板，預計八月完工。

未來也會裝設軌道自動潤滑系統

李政安說，未來也會裝設軌道自動潤滑系統，當列車經過時，自動在軌道噴灑潤滑液，如同雨天般地有效降低尖銳噪音，已加速採購作業，縣民大道及民生路段以八月底前完成裝設為目標。

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