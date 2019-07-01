毛白膚爛 阿里山長鬃山羊病了？

2019-07-01

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕受雇在阿里山區協助查勘山林工作的特約助理巡山員賴文俊，日前騎機車在豐山產業道路時，竟撞到一隻毛轉白、皮膚潰爛的長鬃山羊，受傷的長鬃山羊轉眼就跑掉了，由於一年半來他已陸續見過逾四十隻台灣長鬃山羊屍體，懷疑牠們感染疥癬蟎致病亡。

1年半來見逾40隻羊屍 疑染疥癬蟎

嘉義林管處副處長李定忠表示，獲報後派員與賴文俊前往事發處循山徑尋找這隻長鬃山羊，未有所獲，已要求駐地人員留意，也請當地村民協助儘快找到這隻病羊，再由專家治療、研究，康復後標記野放，以利循線到長鬃山羊出沒處搶救患病的長鬃山羊。

搶救病羊 林管處急尋族群出沒處

賴文俊住在嘉義縣阿里山鄉豐山村一鄰，六月廿五日晚間六點多，從住處騎機車要到村裡訪友，經過「蛟龍橋」不久，突然有個黑影從路旁的紐澤西護欄竄至路中央，他來不及煞車擦撞後，發現是和一隻長鬃山羊發生車禍。

賴文俊指出，這隻長鬃山羊前腳遭擦撞後，先呈半蹲姿勢，接著站起來，似乎沒有要逃躲，他拿手機拍攝，山羊還直視他，他趨近一看，發現這隻長鬃山羊原本黑色的毛髮已大多轉白，皮膚也有多處潰爛，研判感染疥癬蟎致皮膚病嚴重，因而失去原有的敏銳反應。

賴文俊曾是林務局嘉義林管處的防火隊員，受雇陪同巡山員進行阿里山山林訪查，一入山就是八、九天，他說，自一年半前開始，陸續在阿里山、二萬平、豐山等地發現長鬃山羊屍體，累計逾四十隻，懷疑因群體感染疥癬蟎致病亡。

豐山村民許銘委表示，近一、二年來，石夢谷步道等處也陸續發現長鬃山羊屍體，當地耆老也說，長鬃山羊族群感染疥癬蟎，可能是近六十多來最嚴重一次，籲請有關單位正視此問題。

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