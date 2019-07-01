台澎海纜》口湖鬧區段 居民堅持改路線

2019-07-01

〔記者黃淑莉／雲林報導〕串連台灣本島與澎湖間電力的「台澎海纜工程」只剩雲林口湖段陸上一．四公里最後一哩路，不過，地下電纜行經口湖鬧區，地方堅決反對，台電公司順應民意變更施工工法，昨在口湖召開施工說明會，住戶依然強烈反對，要求台電變更地下電纜埋設路線。

台澎海纜線路全長約六十八公里，海纜部分已在六月施工完成，位於雲林端口湖境內規劃八．八公里地下電纜，目前剩市區中正路約九百公尺、文明路約五百公尺共一．四公里未施作。

十六萬一仟伏特 村民憂電磁波輻射

地下電纜為十六萬一仟伏特（一六一ＫＶ），台電去年十二月取得雲林縣府核發中正路施工許可，原今年一月初動工，但村民憂心高壓電纜電磁波輻射及施工安全，發動抗議拒絕，台電變更施工工法，昨天再次召開施工說明會。

紀武昌等村民質疑台電捨近求遠、繞進口湖變電所，是否另有計畫，先將電纜經過口湖變電所，等日後口湖變電所擴建時再偷渡引線入內；有村民舉出台電數年前在林口、楊梅地區施作高壓陸纜，因影響民眾安全而遷離人口密集區的案例，希望台電不要重蹈覆轍、浪費人民的納稅錢。

口湖鄉長：不會輕率發給施工路權

口湖鄉長林哲凌表示，台電多次要求開放鄉道路權，但台電施工方式未獲鄉親認同前，公所不會輕率發給「文明路」路權，並向台電反應郊外的道路和市區道路的施工方法不應相同，市區陸纜要考量住戶安全及埋設深度，才能避免電磁波輻射威脅。

台電：進入市區將變更為推進工法

台電中區施工處長古壁松說，施工過程將增加採用降低電磁場技術，工法部分亦順應地方意見，進入市區路段部分除銜接接續人孔及轉彎段仍須維持明挖外，其餘將變更為推進工法施工，埋設深度加深至地下三至六公尺。

台電公司強調，台澎電纜工程有助我國電力彈性調度與穩定供應及綠能發展，陸纜工程技術純熟，安全無虞，希望鄉親能支持。

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