「畫說」村史 公館石墻社區吸來日本客

2019-07-01

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉石墻社區開庄已二○二年，明基友達基金會十二年前輔導社區建置數位機會中心，最近配合地方居民在社區活動中心旁一處牆面進行彩繪，紀錄社區人文、宗教信仰、人物及產業古今發展史，相當吸睛。

公館石墻社區發展協會總幹事邱新和說，石墻村是於一八一七年由先人吳琳芳等人墾荒開庄，迄今已有二○二年，是歷史悠久的客家庄，而社區內有著石砌意象，最高的約二公尺，見證先人墾荒艱辛，連日本人都專程前來參觀。

邱新和指出，明基友達基金會於十二年前輔導社區建置數位機會中心，提供社區老人學習電腦，與世界接軌，最近基金會又與藝術家關有仁及地方居民合力在社區活動中心旁的一處牆面彩繪「村史」。

邱新和說，這處彩繪，有開庄墾主吳琳芳的畫像，還有社區八十五歲張火木及徐林金玉，張火木是公館陶藝大師吳開興的徒弟，目前還在創作，徐林金玉則是早年製作草鞋的師傅，以及九十七高齡仍在懸壺濟世的謝春梅醫師和知名鄉土畫家張秋台等人。

此外，還有食水圳的浣衣空間、地方宗教信仰，以及特有的石砌意象、百年珍貴老樹羅漢松，以及紅棗、芋頭等地方產業；邱新和說，這處彩繪可說是述說著石墻社區古今發展史，對百年客家村落而言別具意義。

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