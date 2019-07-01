芳苑新設測速照相桿 月餘開罰1060張

2019-07-01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣芳苑鄉斗苑路與路平路口，五月中新設一支測速照相桿，由於被樹林、電線桿遮住，許多駕駛人不察而超速被拍，設立不久就躍升為二林、芳苑地區「測速冠軍」，短短一個多月已開出一○六○張罰單，創造逾一六○萬元「業績」，地方稱「政府的搖錢樹」，網友用周星馳電影的台詞封它「我恨一根柴」。

警方︰後寮村出入路口 常有事故

警方表示，該測速照相桿從五月十六日開拍，已開出一○六○張罰單，主要是違規超速，該處速限為每小時六十公里，駕駛人超速逾十公里被開罰，以每張罰單一千六百元計算，這支測速照相桿已挹注縣庫至少一六○萬元。

警方說，該處為當地後寮村出入路口，道路筆直寬敞，駕駛人至此多會加速，經常發生車速過快撞到村民意外，因此設立測速照相桿取締。

縣議員江熊一楓表示，縣府每年交通罰款預定是為三億八千萬元，去年開罰四億五千二六六萬元，多開了七千多萬元，達成率一一九％，不斷增設測速照速桿，人民慘被當提款機。

謝姓村民說，一張罰單是一千六百元起跳，村裡有人一天被拍三張，繳了四千八百元罰金，「恨它入骨」，因此稱它「我恨一根柴」。

記者昨實地走訪，該測速照相桿位於斗苑路、路平路口，從芳苑往二林方向，附近雜木林會擋住測速桿，駕駛人容易不察續踩油門，惟提醒駕駛人的「前有測速照相」的標誌並未被樹林遮住。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法