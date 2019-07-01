鹿港直達溪頭 暑假平日增1加班車

2019-07-01

〔記者張聰秋／彰化報導〕暑假限定！彰化縣鹿港鎮直達南投縣溪頭市區公車搶手，平常、假日幾乎班班客滿，因應暑假遊客潮，縣府協調彰化客運今天起（七月一日）到八月卅日，平日增開一班加班車，從鹿港發車經頂番婆、和美、彰化市前往溪頭，首班增開加班車今天早上七點十分發車。

首班今上午從鹿港發車 經和美

彰化縣直達溪頭的客運公車，從二○一七年開辦以來，已服務近廿五萬人次，長者可持縣府發行的長青幸福卡和長青國民旅遊卡免費搭乘，因路線直達，節省搭乘時間，叫好又叫座。

全縣直達車在北彰化區有五班，分別為彰化市三班、鹿港與和美各一班；南彰化區有四班，二林和溪湖各一班、員林二班，今天加開暑假加班車，路線從鹿港經由鹿和路到和美鎮，等於北彰區增加兩班，全縣直達車也由九班增加到十一班。

工務處長林漢斌指出，縣府評估北彰和南彰搭乘率，北彰超過八成，天氣好時幾乎一位難求，南彰約六成五到七成，先從鹿港加開班次做起，後續再評估南彰是否跟進。

林漢斌表示，今天起營運的市區客運「9路A」暑期加班車，七點十分自鹿港發車後，將增加七點廿分停靠橋南站（頂番婆），並延駛至和美，回程溪頭下午三點四十分發車，原路線返回鹿港，單趟全票二○一元（半票一百元）。

加班車早上七點十分從鹿港鎮正興路九十六號的鹿港乘車處發車，七點廿分經過橋南站，七點卅分經過和美鎮公所前，七點五十分經過彰化市的彰客彰化站。今天加班車首航，每班車共四十三個座位，彰客開放廿個座位網路預訂，早已秒殺一空，剩下廿三個座位開放現場訂票。

考量假日溪頭塞車 僅平日增開

有民眾反映為何週六、日沒有加班車？林漢斌表示，考量假日溪頭塞車嚴重，車程會延誤，客運業者須兼顧車輛調度和司機工時，現階段僅平日增開加班車。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法