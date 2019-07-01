樹豆拚商機 「布農威而鋼」變下飯醬

2019-07-01

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉望鄉山區過去常見傳統作物「樹豆」，富含鋅等微量礦物質，有「布農威而鋼」之稱，但隨著部落飲食習慣改變，樹豆逐漸式微，不過在台大實驗林管處、林務局的協助下，開發出「樹豆漿」，以及配飯超對味的「勇士豆醬」等產品，不僅增加樹豆應用，部落也開始復耕樹豆，有助傳承布農傳統作物。

傳承傳統作物 望鄉部落復耕

信義望鄉布農居民表示，樹豆是早期布農飲食中相當重要的副食品，平常會與排骨一起煮，或是豬肉拌炒的配料，早期族人上山打獵，都會帶著樹豆煮湯，是野外相當好的營養補給，但因時代演變，樹豆飲食逐漸式微，現在多半是部落長輩自種食用。

鹹豬肉勇士豆醬 鹹香下飯

為增加傳統農作經濟效益，部落與台大實驗林管處、林務局合作，開發樹豆農特產品，除了去年推出的「樹豆漿」，還有今年最新的「鹹豬肉勇士豆醬」，甚至有素食「筍菇勇士豆醬」，以樹豆當基底，加入刺蔥、蔥頭、龍眼乾等原鄉常見辛香料，吃起來口味就像肉燥，鹹香下飯。

居民說，近年因樹豆產品的開發與應用，部落也開始在閒置土地復耕樹豆，希望透過傳統食材的轉化，能繼續傳承樹豆的好處與美味，並發揚光大。

台大實驗林管處表示，樹豆早期在布農族飲食佔有相當重要的地位，不只因其富含營養素，也在狩獵文化扮演重要角色，為傳承布農特色作物，結合林務局的農再計畫，齊力協助開發豆漿、豆醬產品，盼藉此與林區附近的部落、社區共榮，永續山林環境。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法