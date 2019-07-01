跑步換旅行 宜蘭小六生拚到遊台南

2019-07-01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭市新生國小學務主任林子顏，去年在六年級導師班推跑步換旅行計畫，期末時選出優勝者，依照路跑累計里程數決定旅遊地點，最近有兩組學生雀屏中選，他包辦旅費，開車載到台南、彰化、雲林等地遊玩，藉此鼓勵他們路跑健身，養成運動的好習慣。

老師出旅費 鼓勵學生路跑

體育教師出身的林子顏熱愛運動，今年初完成一千一百多公里的路跑環島壯舉，實現年輕時夢想，身為班導師的他，發現學校下課鐘聲一響，很少學童跑到戶外，即便天氣晴朗，也待在教室聊天、玩桌遊，去年九月接下新生國小六年級忠班、孝班導師，發起跑步換旅行計畫，盼學生走出教室。

林子顏說，他將兩班學生分成十組、每組五人，可在操場用跑、用走，或參與路跑活動累計，加總成績，以台鐵宜蘭站為出發點換算里程數，「路跑里程累積到哪，就能玩到哪」。

最佳五人總里程近六百公里

今年畢業典禮前，兩班完成里程結算，成績最好是五人總里程近六百公里，相當於宜蘭到屏東潮州，第二名四百公里，約宜蘭到雲林，林子顏按里程換算，帶著兩組獲勝同學分成兩梯次，由他開車前往台南、彰化、雲林等地，展開三天兩夜遊程，所有旅費由他負擔。

學生換到三天旅遊 愛上跑步

小六畢業生沈慧瑄及其他四名同學，一年路跑里程數四百公里，個人累計五十公里，她說，路跑是給自己的挑戰，且五個人一起為出遊目標努力，非常有成就感，升上國中後仍會繼續跑下去。

林子顏說，為了達成目標，每個組員都必須付出才有收穫，因此同儕的鼓勵相當重要，此次計畫初衷是鼓勵同學走到戶外運動，一年來，發現不少人因此愛上路跑，體能明顯進步，班上向心力越來越好。

林子顏說，開學後的新學年，將沿用這種方式鼓勵同學運動，若有小組里程數突破一千公里，下一步就是帶領他們環島旅行。

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