稽查病媒蚊孳生 台南今年已開罰435件

2019-07-01

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市出現今年首例本土登革熱，因梅雨季連日大雨，南市環保局加強稽查病媒蚊孳生，若發現孑孓及易生孳生源環境髒亂，均予以告發，累計至今已開罰四三五件。環保局表示，一旦發現陽性孳生源，將依法告發處分，營建工地則依法移送裁處停工。

南市環保局統計，今年截至六月廿八日共清除一萬七千多個積水容器，有關環境衛生相關處分計有四三五件，其中陽性容器告發處分八十七件，每件開罰三千元，個體戶髒亂開罰一千二百元，空地空屋原則上則開罰三千六百元。

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